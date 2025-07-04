Çanakkale'de Tarım Alanında Yangın Çıktı

Çanakkale'de Tarım Alanında Yangın Çıktı
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Çanakkale'nin Çan ilçesindeki Dondurma köyü tarım alanında meydana gelen yangına 7 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz ve 98 personelle müdahale ediliyor. Yerleşim yerlerini etkileyen bir risk bulunmuyor.

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki tarım alanında çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Çan'ın Dondurma köyündeki tarım arazisinde saat 16.31'de yangın meydana geldiği bildirildi.

Yangına, 7 uçak ve 3 helikopter ile havadan, 16 arazöz, 1 dozer ve 98 müdahale personeliyle karadan söndürme faaliyetinin devam ettiği kaydedilen açıklamada, "An itibarıyla yerleşim yerlerini tahliyeyi gerektirir bir risk bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.

Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel
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