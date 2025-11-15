Haberler

Çanakkale'de Süne Mücadelesi Devam Ediyor

Çanakkale'de Süne Mücadelesi Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, hububatın en önemli zararlısı olan süneye karşı teknik saha çalışmalarına başladı. Sonbahar kışlak sürvey çalışmaları ile süne yoğunluğu belirlenerek, gelecek yılın zarar düzeyi tahmin ediliyor.

Çanakkale'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince süne mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi ekiplerince, hububatın en önemli zararlısı olan süneye karşı teknik saha çalışmaları başlatıldı.

Ekiplerin çalışmaları kapsamında, hububat hasadından sonra ovalardan kışlaklara göç eden ergin süne yoğunluğunu belirlemek ve gelecek yılın zarar düzeyini tahmin etmek amacıyla sonbahar kışlak sürvey çalışmaları sürdürülüyor.

Kontrol edilmezse yoğun olduğu yıllarda ciddi kayıplara neden olduğu bilinen süneyle mücadele çalışmalarında zarar potansiyelini en aza indirerek buğdayın korunması ve çiftçilerin daha kaliteli ürün alması hedeflendi.???????

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam

2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bugünden itibaren 5 ay zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var

Bugünden itibaren zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var
Fahiş site aidatlarına yeni düzenleme! Bakan Kurum açıkladı

Bakan Kurum açıkladı! Vatandaşın kanayan yarası Meclis gündeminde
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Veda sonrası kriz! Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıktı

Veda etti, ortalık karıştı! Ünlü oyuncu iki ismi birden sildi
Bugünden itibaren 5 ay zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var

Bugünden itibaren zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var
Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor

Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam
Galatasaray'da Barış Alper dönemi bitiyor

Galatasaray'da Barış dönemi bitiyor! Yerine gelecek isim bile belli
Ünlü oyuncu John Beam üniversite kampüsünde öldürüldü

Ünlü oyuncu üniversite kampüsünde öldürüldü
Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu

Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Dosyada kritik detay! Kamera incelemesinde sürpriz bulgular
Sındırgı beşik gibi sallanıyor: 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Afet bölgesi ilan edilen ilçede şiddetli bir sarsıntı daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi! Paşinyan, Ermenistan'a on yeni cami yaptıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, Paşinyan hemen karşılık verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.