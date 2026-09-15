Haberler

Çanakkale'de silahlı kavga sırasında bir kişi seken kurşunla yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de iki kişi arasında çıkan kavga sırasında silahtan seken kurşunla bir kişi yaralandıNamık Kemal Mahallesi Arap İbrahim Paşa Caddesi'nde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Çanakkale'de iki kişi arasında çıkan kavga sırasında silahtan seken kurşunla bir kişi yaralandı

Namık Kemal Mahallesi Arap İbrahim Paşa Caddesi'nde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavga sırasında E.B. tarafından ateşlendiği öne sürülen silahtan çıkan kurşun sekerek, olay yerinde bulunan S.T'ye isabet etti.

Kasığından yaralanan S.T, çevredekiler tarafından otomobille götürüldüğü Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması çalışma başlattı.

Kaynak: AA
Silivri açıklarında bulunan cesedin 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı

Denizde bulunan cesedin sırrı çözüldü! Acı haber ailesine verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'dan gülümseten kadın hakem diyaloğu

Sergen Yalçın'ın kadın hakemlerle ilgili sözleri olay oldu
6 yaşındaki çocuk yürekleri ağza getirdi! Herkes onu ararken böyle bulundu

Yürekleri ağza getirdi! Herkes onu ararken bakın nereden çıktı
Bursa'da alkollü tır sürücüsü ters şeride girdi: 2 genç hayatını kaybetti, sürücü tutuklandı

Zikzak çizip 2 genci öldürmüştü! Sürücüye kötü haber geldi
Biyonik kulağı 3 yıl sonra takılan Ayşegül yeniden duymaya başladı

3 yıldır duyamayan Ayşegül'e mutlu son! İşte yaşanan an
'Türkistan'dan Anadolu'ya Medeniyet Köprüsü: Ahilik' kitabının tanıtımı yapıldı

Türkistan'dan Anadolu'ya uzanan Ahilik mirası kitap oldu
Arda Güler Büyükelçilikte ağırlandı! Paylaşılan mesaj gururlandırdı

Beğeni butonunu çökerten kare!
Fıstık bahçesine giren 12 yaşındaki çocuğu vurdu! Yaşam savaşı veriyor

Karşısındakilerin çocuk olmasına aldırmadan ateş etti