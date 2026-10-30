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Çanakkale'de servis dışı halk otobüsünün motorunda çıkan yangını itfaiye söndürdü

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Çanakkale'de servis dışı halk otobüsünün motorunda çıkan yangını itfaiye söndürdü
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Çanakkale'de servis dışı özel halk otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Şoförün ilk müdahalesinin ardından itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı ve otobüs çekiciyle kaldırıldı.

Çanakkale'de servis dışı özel halk otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Setboyu Caddesi'nden Troya Caddesi'ne ilerleyen S.S. 18 Nolu Şehir İçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'ne ait 17 HO 10004 plakalı servis dışı özel halk otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına ilk müdahale, otobüsün şoförü tarafından yapıldı.

İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, bazı yollar araç trafiğine geçici olarak kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen söndürülürken, otobüs çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA
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