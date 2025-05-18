Çanakkale'de şehitlere saygı yürüyüşü gerçekleştirildi
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Çanakkale Bisiklet Platformu iş birliğiyle "Zığındere Harp Yolu Şehitlere Saygı Yürüyüşü' gerçekleştirildi.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Çanakkale Bisiklet Platformu iş birliğiyle "Zığındere Harp Yolu Şehitlere Saygı Yürüyüşü' gerçekleştirildi.
"Yürü Bu Yol Şeref Zafer Yolu" mottosuyla düzenlenen yürüyüşte katılımcılar 12 kilometrelik Zığındere güzergahında sessizce yürüyerek Çanakkale şehitlerini andı.
Yürüyüşe, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şükrü Özbakır ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: AA / Enishan Keskin - Güncel