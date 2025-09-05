Çanakkale'de Savaşan İHA Yarışması Devam Ediyor

Haberler

Çanakkale'de 7 Eylül'e kadar sürecek TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması, 10'uncu gününde devam ederken, en başarılı ekipler otonom mücadele senaryolarını test ediyor.

Çanakkale'de 7 Eylül'e kadar sürecek TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması, Gökçeada Havalimanı'nda 10'uncu gününde devam etti.

Geçen yılki TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması'nda sıralamada ilk 5'te olan takımlar, "Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması"nın 3'üncü gününde müsabakaya devam etti ve test uçuşlarını da sürdürdü.

Önceki yılın en başarılı ekiplerini bir araya getiren "Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması" daha ileri düzeyde rekabet ortamı oluşturmayı ve teknik yetkinliği yüksek takımlar arasında gerçek zamanlı otonom mücadele senaryolarını test etmeyi amaçlıyor.

Yarışmada hedef imha görevi kapsamında büyük ödülü kazanabilmek için yarışmacılardan otonom kalkış, otonom sürü uçuşu ve otonom imha görevlerini gerçekleştirmeleri bekleniyor.

Hedef uçağın tespit edilerek havada bulunan sürü İHA sistemleri ile fiziksel olarak vurulmasının istendiği "Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması"nın birincisi, 2 milyon 500 bin lira ile ödüllendirilecek.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
