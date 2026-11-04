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Çanakkale'de sahipsiz hayvanlarla ilgili toplantıda 112 ihbarları ele alındı

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Çanakkale Valisi Ömer Toraman başkanlığında sahipsiz hayvanlara yönelik toplantı yapıldı. Toplantıda 112 ve Hayat 112 üzerinden gelen ihbarların koordinasyonla karşılanması ile hayvanların bakım ve tedavisi ele alındı. Vali Toraman bakımevi ve doğal yaşam alanını ziyaret etti.

Çanakkale'de sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman başkanlığında düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Polat Kara, Çanakkale Belediyesi, İl Özel İdaresi, 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile GAMER yetkilileri katıldı.

Toplantıda, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi ve Hayat 112 uygulaması üzerinden ilettiği ihbarların kurumlar arası koordinasyon içerisinde ivedilikle karşılanması, müdahale ve takip süreçleri ile sahipsiz hayvanların toplanması, bakım ve tedavilerinin gerçekleştirilerek doğal yaşam alanlarına yerleştirilmesine ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

Toplantının ardından Vali Ömer Toraman, sahipsiz hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanını ziyaret ederek sahipsiz hayvanların bakım, tedavi ve barınma süreçleri ile yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
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