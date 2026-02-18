Haberler

Çanakkale'de debisi yükselen Sarıçay'da yaşanan taşkın dronla görüntülendi

Çanakkale'de debisi yükselen Sarıçay'da yaşanan taşkın dronla görüntülendi
Çanakkale'deki sağanak yağış nedeniyle debisi yükselen Sarıçay'da yaşanan taşkınlar dronla görüntülenirken, taşkın suları çevreye yayıldı ve bazı iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri temizlik çalışmalarına başladı.

Çanakkale'deki sağanak nedeniyle debisi yükselen Sarıçay'da yaşanan taşkın dronla görüntülendi.

İl merkezindeki Barbaros Mahallesi'nden geçen Sarıçay'ın debisi, dün gece etkili olan sağanak nedeniyle Atikhisar Barajı'ndan gelen suların etkisiyle yükseldi.

Çaydan çevreye yayılan sular yürüyüş yolları ve otopark alanının bir bölümüne kadar ulaştı. Bazı iş yerlerini su bastı.

Cuma pazarı otopark alanında bulunan araçlar İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ve zabıta ekiplerince sahiplerine ulaşılarak bulundukları alandan kaldırıldı.

Çanakkale Belediyesi ekiplerinin su birikintileri oluşan bölgelerde temizlik çalışması sürüyor.

Çevreye yayılan taşkın suları dronla görüntülendi.

Kaynak: AA " / " + Burak Akay -
