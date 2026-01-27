Çanakkale'de Sağanak Yağış Tarım Arazielerini Sular Altında Bıraktı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerinin ardından Çanakkale için 'sarı kodlu' uyarı yapıldı. Uyarının ardından dün Ayvacık ilçesinde sağanak etkili oldu. İlçede bugün öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı. Öte yandan Ayvacık'ın 3 nolu girişi yolu ulaşıma kapandı. Ayrıca ilçede kuvvetli rüzgar sebebiyle bir inşaatın şantiye binasının çatısı uçtu.