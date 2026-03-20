Çanakkale'de protokol üyeleri bayramlaştı

Çanakkale'de Ramazan Bayramı dolayısıyla protokol üyeleri bayramlaştı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma töreni Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Polis Evi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşti.

Vali Toraman, kentte bulunan mülki, askeri ve idare daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar ile bayramlaştı.

Ömer Toraman, programda yaptığı konuşmada, bayramların birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olduğu olduğunu belirterek, programa katılanların bayramını tebrik etti.

Törene, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Dehmen ve Çanakkale Barosu Başkanı Ardahan Dikme katıldı.