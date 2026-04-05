Çanakkale'de 1050 Bisikletli Şehitlere Saygı Sürüşü Gerçekleştirildi

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde, yaklaşık 1050 bisikletlinin katılımıyla ' Çanakkale Bisiklet Turu Şehitlere Saygı Sürüşü' gerçekleştirildi.

Eceabat'ın Kilitbahir köyündeki Namazgah Tabyası önünde 15'inci Çanakkale Bisiklet Turu Şehitlere Saygı Sürüşü düzenlendi. Etkinliğe Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen 1050 sporcu katıldı. Toplanan bisikletseverler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra verilen start ile bisikletliler şehit ve gaziler için 48 kilometrelik saygı sürüşüne başladı. Bisikletliler, Kilitbahir Kalesi önünden başlayarak, Şahindere Şehitliği ile Alçıtepe köyü üzerinden Çanakkale Şehitler Abidesi'ne ulaşacak. Sürüş aynı güzergah üzerinden devam edip, başlangıç noktasında sona erecek.

