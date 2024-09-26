Çanakkale'de Park Halindeki Otomobil Alev Aldı
Çanakkale'nin Cuma Pazarı mevkisinde park halindeki bir otomobil yangın çıkması sonucu kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Çanakkale'de park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Cuma Pazarı mevkisinde park halinde olan 80 ACY 048 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.