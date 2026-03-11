Haberler

Çanakkale'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Çanakkale'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde Necla Ç. (63), yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde Necla Ç. (63), yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, 08.30 sıralarında Küçükkuyu'nun Mıhlı bölgesinde meydana geldi. Balıkesir'in Edremit ilçesinden Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yönüne giden S.S. yönetimindeki 10 RS 592 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Necla Ç.'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri Necla Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Necla Ç.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü
Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

Ses getiren kare! Bakın sırrı neymiş
Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli

Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

Gergin geçen İBB davası hakkında Bakan Gürlek'ten net ifadeler
Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi

Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu sayı verdi