Çanakkale'de Otomobil Alev Aldı

Çanakkale'de Otomobil Alev Aldı
Çanakkale'nin Kepez beldesinde bir otomobilin bilinmeyen bir nedenle alev alması sonucu yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yaralanan olmadı ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

ÇANAKKALE'de, otomobil alev alıp yandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkeze bağlı Kepez beldesinde meydana geldi. Bölgede 1 otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Durumu görenler, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada yanan otomobilde patlamalar da oldu. İtfaiyecilerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Kazada yaralanan olmazken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
