Çanakkale'de Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Çanakkale'de İsmetpaşa Mahallesi'nde çıkan yangın, çevredeki ekiplerin başarılı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kent merkezinde İsmetpaşa Mahallesi Metin Oktay Caddesi üzerindeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Birimi ve Çanakkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası büyümeden kontrol altına alındı.

Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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