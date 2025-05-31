Çanakkale'de Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Gülpınar köyü yakınlarında öğle saatlerinde otluk alanda yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ihbar üzerine bölgeye gelen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Havadan 1 helikopter, karadan ise 3 arazöz ve çok sayıda personelle müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.