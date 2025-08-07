Çanakkale'de Otluk Alanda Yangın Çıktı, Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale'nin Barbaros Mahallesi'nde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, alevlerin küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıllara ve yerleşim yerlerine sıçramaması için çaba sarf ediyor.

Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Barbaros Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangının küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıllara ve yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada vatandaşlar da su dolu bidonları ve yangın tüpleriyle çalışmalara destek oluyor.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
