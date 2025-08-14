Çanakkale'de Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan 5 uçak ve 4 helikopter, karadan 9 arazöz, 2 dozer ve 85 personel ile müdahale ediliyor. Vali Ömer Toraman, yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediğini açıkladı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ayvacık'a bağlı Çaltıköy'de henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine yangının söndürülmesi için havadan 5 uçak ve 4 helikopter, karadan da 9 arazöz, 2 dozer ve 85 personelle müdahale başlatıldı.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'den yaptığı paylaşımda, "Yerleşim yerlerini tehdit eder bir durum yoktur. Yangına ilk müdahalede destek olan Çaltıköylü hemşerilerimize, özellikle kadınlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
