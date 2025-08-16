Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanda çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Bayramiç Barajı civarında Üzümlü köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile ilçe itfaiyesine ait 24 arazöz, 6 dozer, 3 su tankeri, 1 itfaiye aracı, 3 diğer araç ve toplam 172 personel ile karadan alevlere müdahale ediliyor.

Ekiplerin, kuvvetli rüzgar nedeniyle etkisini artıran alevlerin, çevredeki köylerden Güzeltepe'ye ulaşmasını engellemek için çalışması sonucu yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

"Soğutma çalışmaları devam ediyor"

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Bayramiç'in Üzümlü köyü mevkisinde saat 00.29'da orman yangını meydana geldiği belirtilerek, "Bayramiç ilçesi, Üzümlü köyü mevkisinde meydana gelen orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz

İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini

Galatasaray için bomba Şampiyonlar Ligi tahmini
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.