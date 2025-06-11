Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, Gürece köyü yakınlarında meydana geldi ve 1 hektarlık alanda hasar oluştu.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gürece köyü yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye orman personelinin yanı sıra itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına 5 uçak ve 5 helikopter ile 22 arazöz, 3 dozer, 1 ilk müdahale aracı, çevre belediyelerin itfaiye ekipleri ve 130 işçiyle müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangın sonrası bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangında ilk belirlemelere göre 1 hektarlık orman alanında hasar oluştuğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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