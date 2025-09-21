Haberler

Çanakkale'de Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor
Güncelleme:
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, Akköy köyü yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle alevlerin geniş bir alana yayılması endişe veriyor.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Ezine'ye bağlı Akköy köyü yakınlarındaki ormandan bugün saat 13.30 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
