Çanakkale'de motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Güncelleme:
Çanakkale Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışını yasakladı. Yasak, ikinci bir duyuruya kadar devam edecek.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarının durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Trafik güvenliği ve can emniyetinin sağlanması amacıyla alınan karar doğrultusunda, motosiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motokuryelerin 29.01.2026 Perşembe günü saat 20.00 itibarıyla trafiğe çıkışları ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın ve sürücülerimizin, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
