Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de Motosiklet ve Scooter Trafiğe Yasaklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Çanakkale Valiliği, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığını duyurdu.

Çanakkale'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde beklenen olumsuz hava koşullarından dolayı yarın saat 18.00'e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandığı duyuruldu.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Scooter Hava Durumu Trafik Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Abdülkerim pozisyonu penaltı mı (13 Ocak Pazartesi GS-Kayserispor)? Galatasaray golü neden iptal edildi 15 Ocak Pazartesi? (GS-Kayserispor) KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 15 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! İzmir elektrikler ne zaman gelecek 15 Ocak Pazartesi 2024? Çanakkale okular tatil mi, yarın Çanakkale'de okul yok mu? 16 Ocak Salı Çanakkale KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 15 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 15 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Mersin okular tatil mi, yarın Mersin'de okul yok mu? 16 Ocak Salı Mersin KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Muğla okular tatil mi, yarın Muğla'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Muğla KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Galatasaray maçı CANLI izle GS Kayserispor maçı canlı yayın izle! Galatasaray Kayserispor maçı hangi kanalda? Aydın okular tatil mi, yarın Aydın'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Aydın KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Manisa okular tatil mi, yarın Manisa'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Manisa KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Bein Sports 1 CANLI izle! (GALATASARAY-KAYSERİSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 15 Ocak GÜNÜN MAÇLARI İzmir okular tatil mi, yarın İzmir'de okul yok mu? 16 Ocak Salı İzmir KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Balıkesir okular tatil mi, yarın Balıkesir'de okul yok mu? 16 Ocak Salı Balıkesir KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title