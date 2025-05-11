Çanakkale'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu Ebru K. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Ebru K. (27) idaresindeki 17 KC 462 plakalı motosiklet, Etili-Ahlatlıburun Kavşağı'nda Mustafa Y, yönetimindeki 17 ZA 862 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı.
Kazada, yaralanan Ebru K, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel