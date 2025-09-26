Haberler

Çanakkale'de Mevlid-i Nebi Haftası Programı Düzenlendi

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak, 'Peygamber Efendimiz ve Aile Ahlakı' konulu konferans verildi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Yenice İlçe Müftülüğünce Park Yenice Düğün Salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlçe Müftüsü Baki Gümüş'ün günün anlam ve önemi belirten konuşmasının ardından ilahiyatçı yazar Ahmet Bulut tarafından "Peygamber Efendimiz ve Aile Ahlakı" konulu konferans düzenlendi.

Programa Gönen Müftüsü Ahmet Duran ve Bayramiç Müftüsü Recep Erkan ile müftülük personeli, daire amirleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, diyanet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Sadettin Akgün - Güncel
