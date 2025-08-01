Çanakkale'de Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Çanakkale'de Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı
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Çanakkale'de Gestaş Feribot İskelesi'nde mendirek ayağında mahsur kalan kedi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışma ile kediyi kurtararak itfaiye ekiplerine teslim etti.

ÇANAKKALE'de Gestaş Feribot İskelesi'nde mendirek ayağında mahsur kalan kedi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) Özel Timi 5 Komutanlığı ekipleri, Gestaş Feribot İskelesi Mendirek ayağında bir kedinin mahsur kaldığı ihbarı sonrası bölgeye sevk edildi. Dalış faaliyetine başlayan ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma ile mahsur kalan kediyi kurtararak Çanakkale İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Veteriner hekim tarafından kontrol edilen kedinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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