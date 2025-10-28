Haberler

Çanakkale'de LGBTİ Etkinliklerine Yasak

Çanakkale Valiliği, LGBTİ topluluğunun düzenlemeyi planladığı etkinliklere izin verilmeyeceğini açıkladı. Yasak, kamu güvenliğinin sağlanması ve olumsuz durumların önlenmesi amacıyla getirildi.

ÇANAKKALE Valiliği'nden yapılan açıklamada, LGBTİ topluluğunun kentte düzenlemeyi planladığı etkinliklere izin verilmeyeceği belirtildi.

Çanakkale Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, LGBTİ topluluğunun gerçekleştirmeyi planladığı etkinliklerin yasaklandığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Çeşitli sosyal medya ve birtakım yazılı ve görsel medya organlarından LGBTİ+ tarafından ilimiz merkezinde 28.10.2025 tarihinde etkinlik yapılacağı bilgisi elde edilmiştir. Yapılması istenen eylem ve etkinliklerin ilimizde kamu güvenliği ve kamu düzeninin bozulmasına sebebiyet verebileceği değerlendirildiğinden; yaşanması muhtemel menfi olayların önüne geçilebilmesi, olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının önlenmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ile güvenliğin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel ahlak ve asayişin korunması, şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi ile yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nu 11. maddesi, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17/19 maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince; Çanakkale il sınırları içerisinde (İl Merkezi, İlçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 27/10/2025 tarihi saat 12: 00 'den 28/10/2025 tarihi saat 23: 59'a kadar iki (2) gün süreyle LGBTİ+ adı altında düzenlenecek eylem ve etkinlikler ile bu eylemlere destek mahiyetindeki eylem ve etkinliklerin, açık ve kapalı yer toplantılarının, park bahçe, genel yollar, kamu binaları önü, STK'ların önü, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş/pankart asma, protesto eylemi, piknik/şenlik/festival, film gösterimi ve benzeri eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
