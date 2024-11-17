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Çanakkale Biga'da tüyler ürperten cinayet: Ağabeyini boğarak öldürdü

Çanakkale Biga'da tüyler ürperten cinayet: Ağabeyini boğarak öldürdü
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde Ahmet Hasırcı, tartıştığı ağabeyi Mehmet Hasırcı'yı boğarak hayatına son verdi. Olayın ardından jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde dün saat 21.00 sıralarında ilçenin Kozçeşme köyünde meydana gelen olayda; evde içki içtikleri öne sürülen Ahmet Hasırcı ve ağabeyi Mehmet Hasırcı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ahmet Hasırcı, ağabeyi Mehmet Hasırcı'yı boğdu.

CENAZE OTOPSİNİN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLECEK

Köylülerin ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Hasırcı'nın cansız bedeni savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma ekipleri, Ahmet Hasırcı'yı gözaltına aldı. Mehmet Hasırcı'nın cenazesinin otopsinin ardından köy mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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