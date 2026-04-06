1) ÇANAKKALE'DE TARTIŞTIĞI EŞİNİ AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Şefik S. (39), tartıştığı eşi Selver S.'yi (35) av tüfeğiyle öldürdü.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Debboylar mevkisi Truva Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle Şefik S. ve eşi Selver S. arasında tartışma çıktı. Taraflar arasında yaşanan gerginlik sırasında Şefik S., evde bulunan tüfekle Selver S.'ye ateş açtı. Selver S., kanlar içinde yere yığılırken, silah sesin duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Selver S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şefik S.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı