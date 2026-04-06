ÇANAKKALE'DE TARTIŞTIĞI EŞİNİ AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir adam, tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurup öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1) ÇANAKKALE'DE TARTIŞTIĞI EŞİNİ AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Şefik S. (39), tartıştığı eşi Selver S.'yi (35) av tüfeğiyle öldürdü.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Debboylar mevkisi Truva Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle Şefik S. ve eşi Selver S. arasında tartışma çıktı. Taraflar arasında yaşanan gerginlik sırasında Şefik S., evde bulunan tüfekle Selver S.'ye ateş açtı. Selver S., kanlar içinde yere yığılırken, silah sesin duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Selver S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şefik S.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

Diagne'nin tarihe geçmek için 4 gole ihtiyacı var

Bu adamı kim durduracak?

Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin

Eski defterler açıldı! Trump'ın talebi uykularını kaçıracak cinsten
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar

Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

Gupse Özay yeni imajıyla dikkat çekti

Gupse Özay’dan sürpriz imaj değişikliği! Yeni hali şaşırttı
Yiğit Özşener’e Saba Tümer’den dikkat çeken sözler: Sesin çok seksi

Saba Tümer ünlü oyuncunun sesine dayanamadı: Çok seksi