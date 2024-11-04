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Çanakkale'de Kaza: Sürücü Ağır Yaralandı

Çanakkale'de Kaza: Sürücü Ağır Yaralandı
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Çanakkale-Lapseki karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden Elif Nur Çalışkan'ın kullandığı otomobil refüje çarparak takla attı. Sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ÇANAKKALE'de, refüje çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü Elif Nur Çalışkan (35) ağır yaralandı.

Kaza, 15.10 sıralarında Çanakkale- Lapseki karayolu Saltık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Lapseki yönüne seyir halindeki Elif Nur Çalışkan yönetimindeki 34 BRN 148 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp, kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yaklaşık 100 metre takla attı. Kazayı gören çevredeki sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilin içerisinden çıkarılan Çalışkan, ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Çalışkan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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