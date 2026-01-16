Bozcaada'da karaya oturan tanker KEGM ekiplerince kurtarıldı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde karaya oturan tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Aliağa'dan Yalova'ya giderken bir süre beklediği Bozcaada Demir Sahası'nda fırtınadan etkilenerek 4 Ocak'ta Polente mevkisinde karaya oturan "QENDIL" adlı ham petrol tankeri için, KEGM'e bağlı "Nene Hatun" acil müdahale gemisi, "Gemi Kurtaran", "Kurtarma-16" ve "Kurtarma-17" römorkörleri ile "KEGM-6" ve "KEGM-8" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botları refakatinde kurtarma operasyonu düzenlendi.

Gemi, yapılan operasyonla bulunduğu bölgeden kurtarılıp yüzdürüldü.

Olay

Umman bayraklı, 249 metre boyunda, 61 bin 991 grostonluk "QENDIL" isimli tanker, 4 Ocak'ta Bozcaada Polente mevkisinde karaya oturmuş, olayın ardından bölgeye "Kurtarma-10" ve "Kurtarma-16" römorkörleri sevk edilmişti.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, tankerin olumsuz hava koşulları nedeniyle karaya oturduğu, geminin boş olması sebebiyle herhangi deniz kirliliğinin meydana gelmediğinin belirlendiği kaydedilmişti.

Öte yandan, tankerin, 19 Aralık 2025'te Akdeniz'de Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarıyla vurulduğu öğrenilmişti.