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Çanakkale'de, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Çanakkale'de, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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Çanakkale'de Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende konuşan İl Jandarma Komutanı, jandarmanın milletin güven ve sevgisini kazandığını vurguladı. Ayrıca Truva Atı önünde ekipman sergisi açıldı.

Çanakkale'de, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasınan ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, törende yaptığı konuşmada, başarılarla dolu köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığının, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu dile getirdi.

Akyüz, jandarmanın, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğün korunması, milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusun her zaman takdirini kazandığını belirtti.

Törende, Jandarma Genel Komutanlığının tarihçesine ilişkin bilgi verildi.

Programa, Jandarma Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çakır, Özel Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Albay Ufuk Yetiş, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci, jandarma ve emniyet personelleri katıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Truva Atı önünde açılan stantlarda jandarmanın kullandığı çeşitli ekipmanlar sergilendi.

Vatandaşlar, stantları gezerek buradaki ekipmanları inceledi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak
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