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Çanakkale'de jandarma 2 kaçakçılık olayına müdahale etti, 9 egzotik kuşa el konuldu

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Çanakkale'de jandarma 2 kaçakçılık olayına müdahale etti, 9 egzotik kuşa el konuldu
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15-22 Eylül'de yürütülen faaliyetler kapsamında Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 olaya müdahale edildi. Eceabat'ta çok sayıda malzeme ele geçirilirken Gelibolu'da 9 egzotik kuşa el konuldu.

Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde jandarma ekiplerince kaçakçılık operasyonu düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 15-22 Eylül'de yürütülen faaliyetler kapsamında, Eceabat ve Gelibolu ilçelerinde 2 kaçakçılık olayına müdahale edildi.

Eceabat'ta gerçekleştirilen faaliyette hilti, 8 çeşitli ebatlarda hilti ucu, jeneratör, benzinli su motoru, 2 dalgıç pompa, 4 kafa lambası, el feneri, 2 karot ucu, el projektörü, 10 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Gelibolu'da yürütülen faaliyette ise 9 adet egzotik kuşa el konuldu.

Kaynak: AA
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