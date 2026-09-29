Çanakkale'de jandarma 2 kaçakçılık olayına müdahale etti, 9 egzotik kuşa el konuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde jandarma ekiplerince kaçakçılık operasyonu düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 15-22 Eylül'de yürütülen faaliyetler kapsamında, Eceabat ve Gelibolu ilçelerinde 2 kaçakçılık olayına müdahale edildi.

Eceabat'ta gerçekleştirilen faaliyette hilti, 8 çeşitli ebatlarda hilti ucu, jeneratör, benzinli su motoru, 2 dalgıç pompa, 4 kafa lambası, el feneri, 2 karot ucu, el projektörü, 10 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Gelibolu'da yürütülen faaliyette ise 9 adet egzotik kuşa el konuldu.

Kaynak: AA