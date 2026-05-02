Çanakkale'de 'İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı' açıldı

ÇANAKKALE'de Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen 'İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı' açılışı gerçekleştirildi.

Çanakkale'de Anadolu Hamidiye Tabyası'nda gerçekleştirilen hükümlü ve tutuklulara yönelik eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında hazırlanan 'İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılış töreni gerçekleştirildi. Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanı ve Tetkik Hakimi Hüsnü Gezginci, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra halk oyunları ve mehteran gösterisi gerçekleştirildi.

'BURADA 55 KURUMUMUZA AİT ÜRÜNLER SERGİLENECEKTİR'

Programda konuşan Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, "Bilindiği üzere hükümlü ve tutukluların işyurtlu faaliyetlerine katılımını sağlayarak onlara meslek edindirmek ve bu şekilde onları topluma yeniden kazandırmak amacı taşıyan 'İş Yurtları Fuarımız' sosyal sorumluluk ile ekonomik değerin en güzel şekilde birleştiği örnek bir organizasyondur. Bugün burada 54 kurumumuza ait ürünler sergilenecektir. Burada sergilenen her bir ürün azmin, emeğin ve yeniden başlama iradesinin somut bir göstergesidir. Ziyaretçilerimiz burada sadece ürünleri değil, aynı zamanda bir dönüşüm hikayesini, bir umudu ve geleceğe dair güçlü bir mesajı da görme fırsatı bulacaklardır" dedi.

'SOMUT BİR MESLEKİ KİMLİK KAZANMAKTADIR'

İşyurtları Kurumu bünyesinde yürütülen çalışmaların en önemli boyutlarından birisinin hükümlü ve tutukluların meslek edinmeleri olduğunu söyleyen Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanı ve Tetkik Hakimi Hüsnü Gezginci ise "İşyurtları Kurumu bünyesinde yürütülen çalışmaların en önemli boyutlarından biri, hükümlü ve tutukluların meslek edinmelerinin sağlanmasıdır. Verilen eğitimler sayesinde bireyler yalnızca üretime katılmakla kalmamakta; aynı zamanda bir zanaat öğrenerek, el becerilerini geliştirmekte ve geleceğe dair somut bir mesleki kimlik kazanmaktadır. Bu kazanımlar, tahliye sonrasında istihdama katılımı kolaylaştırmakta, bireylerin kendi ayakları üzerinde durabilmelerine ve topluma güçlü bir şekilde entegre olmalarına önemli katkılar sunmaktadır" dedi.

'SÜRECİN GÜÇLÜ BİR YANSIMASIDIR'

Gezginci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fuar alanında gördüğümüz her bir ürün; sabrın, emeğin ve öğrenmenin bir sonucudur. Aynı zamanda bu ürünler, bireylere sunulan ikinci bir fırsatın nasıl değerli bir kazanıma dönüştüğünün somut bir göstergesidir. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden 54 İşyurdu müdürlüğümüzün katılımıyla gerçekleştirilen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı; yalnızca ürünlerin sergilendiği bir organizasyon değil, emeğin görünür olduğu, bir mesleğin öğrenildiği ve bir hayatın yeniden şekillendiği sürecin güçlü bir yansımasıdır."

'GÜÇLÜ BİR ÜRETİM AĞINA SAHİBİZ'

İşyurtları Kurumu'nun yürüttüğü faaliyetlerle ilgili bilgi veren Gezginci, "Bugün İşyurtları Kurumu olarak; ülke genelinde 377 işyurdu müdürlüğü ve 200'ün üzerinde iş kolunda yürüttüğümüz faaliyetlerle geniş ve güçlü bir üretim ağına sahibiz. Her geçen yıl yeni hedeflerle bu gücümüzü artırmaya devam ediyoruz. 2025 yılı itibarıyla 77 bini aşkın hükümlü ve tutuklu işyurdu faaliyetlerinde aktif olarak yer almış; 2026 yılı itibarıyla ise 30 bini aşkın hükümlü ve tutuklu üretim süreçlerine katılmaya devam etmektedir. İşyurtları Kurumu, ceza infaz sistemimizin en önemli unsurlarından birini oluşturmaktadır" açıklamasında bulundu.

'YERLİ VE MİLLİ KAPASİTEMİZİ GÜÇLENDİRMEK'

İşyurtları Kurumu faaliyetlerinin temel çıktılarından birinin de ülke ekonomisine katkı sağlamak olduğunu söyleyen Gezginci, "Tarım, hayvancılık, gıda, tekstil, el sanatları ve hizmet alanlarında gerçekleştirilen üretimle hem ekonomik değer oluşturulmakta hem de mesleki eğitim desteklenmektedir. Üretilen her ürün; emek, disiplin ve öğrenmenin somut bir göstergesidir. Yerli ve milli üretim anlayışı, ekonomik bağımsızlığımızın güçlenmesinde ve kalkınmamızın sürdürülebilirliğinde önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca Türkiye genelinde 97 satış mağazamız aracılığıyla üretilen ürünleri halkımızla buluşturmaya devam ediyoruz" dedi.

'EDİNDİKLERİ MESLEKLERİ İCRA ETME İMKANLARI VAR'

Hükümlülerin yeniden topluma kaynaştırılmasında geçiş işyurtlarının faaliyetlerinin önemine vurgu yapan Vali Ömer Toraman da "Cezaevinde yalnızca infaz gerçekleşmiyor. Öte yandan kendilerini eğitim açısından veya diğer sosyal açıdan geliştirmek için çeşitli imkanlar sunuluyor. Hükümlüler bunlardan yararlanarak tahliye sonrası hayatlarına kendilerini daha geliştirmiş olarak hazırlayabiliyorlar. Öte yandan hükümlülük süresi boyunca geçtikleri sürede meslek edinme imkanları var. Bu mesleklerini, edindikleri meslekleri icra etme imkanları var" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Toraman, Gezginci ve beraberindeki protokol üyeleri kurdele keserek fuarın açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra protokol üyeleri fuarda bulunan stantların gezdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı