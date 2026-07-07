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Çanakkale'de huzur uygulamaları gerçekleştirildi

Çanakkale'de huzur uygulamaları gerçekleştirildi
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Çanakkale'de 29 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde yapılan huzur uygulamalarında 12 bin 49 kişi ve 3 bin 620 araç kontrol edildi. Farklı suçlardan aranan 21 kişiden 8'i, uyuşturucu ticareti suçundan 4 zanlı ve hırsızlıktan 2 kişi olmak üzere toplam 16 şüpheli tutuklandı. Uygulamalarda 270 gram narkotik, 854 uyuşturucu hap ve 3 kök kenevir ele geçirildi.

Çanakkale'de huzur uygulamalarında farklı suçlardan yakalanan 16 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 29 Haziran-6 Temmuz'da İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında, 12 bin 49 kişi ve 3 bin 620 araç kontrol edildi, 415 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 21 kişiden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Uygulamalarda, toplamda 270 gram narkotik madde, 854 adet uyuşturucu hap ve 3 kök kenevir ele geçirildi.

Polis ekiplerince 33 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan hakkında işlem yapılan 4 zanlı sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İşyerinden ve kurumdan hırsızlık suçundan yakalanan 2 kişi de tutuklandı.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 89 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: AA / Burak Akay
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