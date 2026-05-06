Haberler

Çanakkale'de huzur uygulamaları gerçekleştirildi

Çanakkale'de huzur uygulamaları gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamaları neticesinde, 9 bin 397 kişi ve 2 bin 854 araç denetlendi. Aranması olan 23 kişi yakalandı, uyuşturucu maddeler ve kumar malzemelerine el konuldu.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde huzur uygulamaları yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 27 Nisan-4 Mayıs'ta İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında 9 bin 397 kişi ve 2 bin 854 araç incelendi.

Farklı suçlardan aranması bulunan 23 kişi yakalandı, 461 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Uygulamalarda toplam 481 gram narkotik madde, 90 uyuşturucu hap ile 2 ruhsatsız silah ve 10 fişek ele geçirildi.

Denetimlerde, 75 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 124 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Uygulamada gözaltına alınan ve haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan" 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı, kumar oyununda kullanılan 202 bin lira, 1200 avro, 1000 dolar ile çok sayıda oyun kağıdı da ele geçirildi.

Kaynak: AA / Burak Akay
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu

Tutuklu belediye başkanı, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el kondu
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu

Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi silahla vurulmuş halde bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı

TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek başka çıktı
Hüseyin Çelik'ten tartışma yaratacak öneri: Tunceli'nin adı değiştirilsin

Çelik'ten tartışma yaratacak öneri: O ilimizin adı değiştirilsin

Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü

Trump'ın kararı piyasaları sarstı
CHP'nin 'mutlak butlan' davasında 5. duruşma bugün başlıyor

CHP'nin "mutlak butlan" davasında kritik gün
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı

TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek başka çıktı
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır

Tarihi gelişme! Türkiye'nin o ülkeyle sınırı açılıyor
PKK adını değiştirdi! Öcalan için de çağrı yaptılar

PKK adını değiştirdi! İşte yeni ismi