Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Tutuklama

Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 14-20 Kasım'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda, 105 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6 zanlı yakalandı.

Operasyonda 6 araç ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'sinin adli süreci devam ederken 4'ü tutuklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.