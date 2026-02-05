Haberler

Çanakkale'de 16 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

Güncelleme:
Çanakkale'de düzenlenen operasyonlarda 16 kaçak göçmen yakalanırken, 3 organizatör gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.

ÇANAKKALE'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 16 kaçak göçmen yakalanırken, 3 organizatör şüphelisi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen organizatör şüphelilerinden 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde göçmen kaçakçılığı suçunun engellenmesi ve organizatörlerin yakalanması amacıyla çalışma yapıldı. Bu kapsamda 3 Şubat'ta 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen 16 kaçak göçmen ve 3 organizatör şüphelisi yakalandı. Operasyonda insan kaçakçılığında kullandığı değerlendirilen 3 araç ile 4 can simidi, 2 can yeleği, 4 şambrel ve 2 el hava pompasına el konuldu. Yakalanan kaçak göçmenler gerekli yasal işlemleri için Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM'e) teslim edildi.

Öte yandan polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklandı.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ / AYVACIK, (Çanakkale),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
