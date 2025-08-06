Çanakkale'de FETÖ Hükümlüsü Firari Yakalandı

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Çanakkale Emniyet Müdürlüğü, FETÖ üyeliğinden 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan astsubayı saklandığı evde yakalayarak cezaevine gönderdi.

Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilmiş astsubay A.S. (41), Hamidiye Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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