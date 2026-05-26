Haberler

Çanakkale'de denetimlerde FETÖ üyesi firari 2 hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de polis ekiplerinin 18-25 Mayıs tarihleri arasında yaptığı denetimlerde, FETÖ üyesi 2 firari hükümlü yakalandı. Denetimlerde ayrıca 18 aranan kişi yakalanırken, narkotik madde ve silah ele geçirildi.

ÇANAKKALE'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde FETÖ üyesi firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 18-25 Mayıs tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirdiği denetimlerde 9 bin 555 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 2 bin 926 aracın da evrakları incelendi. Yapılan incelemelerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 18 kişi yakalanırken, 556 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 55 şüpheli hakkında ise 'Kabahatler Kanunu' hükümlerince idari yaptırım uygulandı. Ayrıca yapılan uygulamalarda 60,75 gram narkotik madde, 20 uyuşturucu ecza, ruhsatsız tabanca, 11 fişek, hassas terazi, bitki yetiştirmede kullanılan düzenekler ve 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Farklı suçlardan 53 şüpheliye adli işlem yapılırken, 'Yasadışı Kenevir Ekimi' suçundan yakalanan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FİRARİ HÜKÜMLÜ 2 FETÖ ÜYESİ YAKALANDI

İl ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında 'FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olma' suçu ile haklarında 6 yıl 3 ay ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 firari, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İpek YAVAŞ/AYVACIK, (Çanakkale),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı

Bir CHP'li belediye başkanı daha tutuklandı
Torino, Emirhan İlkhan'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullandı

Türkiye'ye dönecek mi deniyordu, dönmedi! Milli yıldızımız imzayı attı
Japonya'da festivalde at kalabalığın arasına daldı: 6 yaralı

Hızla gelip kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda yaralı var
A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki rakibi ABD'nin kadrosu belli oldu

Rakibimiz ABD'nin Dünya Kupası kadrosu belli oldu
Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

Arda'ya yaptığı kötülüğü 40 yıllık düşmanı bile yapmaz
Milan'dan Icardi'ye teklif! Duyar duymaz cevapladı

Icardi'ye dev teklif! Duyar duymaz cevapladı
Tarihi zafer! Bundesliga'nın eski şampiyonunu yenip 30 yıl sonra küme düşürdüler

Bundesliga şampiyonunu yenip rakibini 30 yıl sonra küme düşürdüler