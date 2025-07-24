Çanakkale'de Evde Yangın Çıktı

Çanakkale'de Evde Yangın Çıktı
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Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çınarcık köyünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Çınarcık köyünde Emine Yıldırak ve oğlu Habil Yıldırak'ın yaşadığı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine köye gelen Yenice Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Sadettin Akgün - Güncel
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