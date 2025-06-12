Çanakkale'de Eşini Boğarak Öldüren Sanığa Müebbet Hapis İstemi

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde eşini boğarak öldüren Fırat Yıldızhan ve ona yardımcı olduğu iddia edilen kardeşi Yağız Yıldızhan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Dava süreci devam ederken, mahkeme bir sonraki duruşmayı 3 Temmuz'a erteledi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde ayrı yaşadığı eşini boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık ile ona yardımcı olduğu ileri sürülen kardeşinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Çanakkale 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "tasarlayarak eşe karşı öldürme" ve "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar Fırat Yıldızhan (31) ve kardeşi Yağız Yıldızhan (21), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Maktul Saliha Gizem Yıldızhan'ın yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, her iki kardeşin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı 3 Temmuz'a erteledi.

Olay

İddiaya göre, Biga ilçesinde yaşayan Fırat Yıldızhan, 17 Şubat 2024'te bir arkadaşından ödünç aldığı araçla kardeşi Yağız Yıldızhan'ı da yanına alarak, konuşmak için eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ın (30) Lapseki'deki evine gitmişti.

Aralarında çıkan tartışma sırasında Fırat Yıldızhan, eşini aracın içinde iple boğarak öldürmüştü. Fırat Yıldızhan, kardeşi Yağız Yıldızhan'ın da yardımıyla Saliha Gizem Yıldızhan'ın cesedini, Biga ilçesi Çavuşköy Mahallesi'ndeki hafriyat alanına gömmüştü.

Kızlarından uzun süre haber alamayan ailenin durumu polise bildirmesi üzerine arama çalışmalarına başlayan polis ekipleri, şüpheli Fırat Yıldızhan ile kardeşini Biga'da gözaltına almıştı.

Öldürülen kadının cesedi ise iki kardeşin gösterdiği yerde bulunmuştu.

Tutuklanan Fırat ve Yağız Yıldızhan hakkında "tasarlayarak eşe karşı öldürme" ve "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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