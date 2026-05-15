Çanakkale'de engelli gençler üniforma giyip bir günlüğüne temsili asker oldu

Çanakkale'de engelli gençler, bir günlük temsili askerlik uygulaması kapsamında yemin ederek terhis oldu. Törene vali, komutanlar ve protokol üyeleri katıldı.

Çanakkale'de engelli gençler, bir günlük temsili askerlik uygulaması kapsamında yemin etti.

Aileleriyle Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na gelen engelli gençler, saç tıraşı olup üniformalarını giymelerinin ardından eğitim alanına çıktı.

Gençlere, bölük komutanı ve astsubayı tarafından yanaşık düzen eğitimi verildi, asker selamı öğretildi.

Gençlere refakatçi askerler ve komutanların yardımıyla silah ve teçhizatlar tanıtıldı.

Eğitimin ardından Deniz Müzesi Komutanlığı'nda yemin töreni yapıldı.

Engelli gençlere terhis belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Çanakkale Boğazı ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Dehmen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta ile Çanakkale Barosu Başkanı Ardahan Dikme ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay
