Haberler

Dünya Romanlar Günü Lapseki'de kutlandı

Dünya Romanlar Günü Lapseki'de kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lapseki ilçesinde, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kaymakam, belediye başkanı ve Roman dernekleri başkanının katılımıyla yapılan etkinlikte, Roman kültürü ve sanatı ön plana çıkarıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kaymakamı Cafer Ekinci, Belediye Başkanı Atilla Öztürk, Lapseki Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emrah Toprak, siyasi partilerin temsilcileri, Lapseki Roman Dernekleri Başkanı Ramis Şen ile Roman vatandaşların yaşadığı mahalleye giderek karanfil vererek 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutladı.

Ekinci, mahallede düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Roman vatandaşların, kültürleri, müzikleri, neşeleri ve hayatımıza kattıkları renkler ile bu memleketin, bu toprakların vazgeçilmezleri olduğunu söyledi.

Lapseki'nin özellikle müzik alanında yetiştirdiği kıymetli isimlerle her zaman öne çıktığını belirten Ekinci, "Bugün aramızda olmayan vefat eden ve bu topraklara sesiyle, nefesiyle, neşesiyle ve emeğiyle iz bırakmış olan merhum Lapsekili Tayfur, merhum nam-ı diğer Garibin Osman, merhum nam-ı diğer Süslü Ahmet ve adlarını sayamadığım tüm merhum sanatkarlarımızı rahmetle anıyor, Roman vatandaşlarımızın Dünya Romanlar Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

Roman Dernekleri Başkanı Ramis Şen de 8 Nisan Dünya Romanlar Günü vesilesiyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Şen, bu anlamlı günün sadece bir kutlama değil aynı zamanda birlikteliğin, kültürün ve ortak değerlerin güçlü bir şekilde hatırlanması olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Roman kültürü müziğiyle, neşesiyle, dayanışmasıyla ve samimiyetiyle bu toprakların ayrılmaz bir parçasıdır. Bizler, geçmişten bugüne taşıdığımız bu zengin mirası yaşatmaya, geliştirmeye ve gelecek nesillere aktarmaya kararlıyız. Bugün burada sadece bir etkinlik yapmıyoruz, birlikte olmanın, aynı sofrayı paylaşmanın, aynı duyguda buluşmanın güzelliğini yaşıyoruz. Bizim en büyük gücümüz; birliğimiz, beraberliğimiz ve birbirimize olan bağlılığımızdır."

Konuşmaların ardından, Roman sanatçılar müzik dinletisi sundu.

Kaynak: AA / Ercan Özçetin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

