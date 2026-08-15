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Bozcaada'da kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları 4. günde sürüyor

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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde zıpkınla balık avlamak için denize giren Uğur Savaş'tan 12 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyor. Arama çalışmaları Sahil Güvenlik koordinasyonunda, AFAD, Jandarma ve Deniz Polisi ekipleriyle fırtınaya rağmen aralıksız devam ediyor.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, 12 Ağustos'ta Sulubahçe açıklarında denize girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Uğur Savaş'ı arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Arama faaliyetlerinin, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinasyonunda, AFAD, Jandarma, Jandarma Komando Birliği ve Deniz Polisi ekiplerinin katılımıyla aralıksız sürdüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Denizlerimizde etkili olan fırtınaya rağmen Uğur Savaş'ın bulunması amacıyla çalışmalarını büyük bir özveri ve fedakarlıkla sürdüren tüm personelimize, görev alan ekiplerimize ve çalışmalara destek veren herkese teşekkür ediyor, görevlerinde kolaylıklar diliyoruz."

Kaynak: AA
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