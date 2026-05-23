Gelibolu'da Çocuk Yazarlar Şenliği düzenlendi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 'Çocuk Yazarlar Şenliği'nde öğrencilerin masal ve hikayeleri tanıtıldı.
Namık Kemal Ortaokulu bahçesinde düzenlenen şenliğe Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, Belediye Başkan Yardımcısı Burak Batır, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı.
Etkinlikte öğrencilerin kaleme aldığı masal ve hikayelerden oluşan eserler tanıtıldı.
