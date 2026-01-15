Çanakkale'deki çocuk parkında patlamamış mühimmat bulundu

Çanakkale'deki bir çocuk parkında patlamamış mühimmat bulundu.

Kent merkezinde Barbaros Mahallesi Park Sokak'ta bulunan Ahmet Taner Kışlalı Parkı'ndaki ağacın dibinde farklı bir metal parçası olduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik çemberi oluşturdu.

Uzman ekipler yaptıkları kontrolde söz konusu cismin patlamamış mühimmat olduğunu tespit etti.

Yapılan inceleme sonrası mühimmat bölgeden alınarak incelenmek üzere emniyete götürüldü.