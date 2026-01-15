Haberler

Çanakkale'deki çocuk parkında patlamamış mühimmat bulundu

Güncelleme:
Çanakkale'nin merkezinde bulunan Ahmet Taner Kışlalı Parkı'nda, ağaç dibinde patlamamış mühimmat tespit edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik çemberi oluşturdu ve mühimmat incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Kent merkezinde Barbaros Mahallesi Park Sokak'ta bulunan Ahmet Taner Kışlalı Parkı'ndaki ağacın dibinde farklı bir metal parçası olduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik çemberi oluşturdu.

Uzman ekipler yaptıkları kontrolde söz konusu cismin patlamamış mühimmat olduğunu tespit etti.

Yapılan inceleme sonrası mühimmat bölgeden alınarak incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
500

