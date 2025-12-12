Gelibolu'da çiftçiler bilgilendiriliyor

Çanakkale'nin Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilerle olan "cuma buluşmaları" kapsamında üretici bilgilendirmeleri yapılıyor.

Çiftçilerle buluşmada, tarımsal destekleme modeli, tarımsal üretim planlaması, doğal afetler, ve genel tarım sayımı anlatılıyor.

Üreticilere, bilgilendirici broşürler de dağıtılıyor.

Cevizli köyü toplantısında üreticilere kahverengi kokarca zararlısının tanınması ve mekaniksel mücadele yöntemleri hakkında eğitim ve bilgilendirme çalışmaları da yapıldı.