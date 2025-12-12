Haberler

Gelibolu'da çiftçiler bilgilendiriliyor
Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerle düzenlediği "cuma buluşmaları" etkinliğinde tarımsal destekleme, üretim planlaması ve zararlılar hakkında bilgilendirmeler yaptı. Üreticilere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilerle olan "cuma buluşmaları" kapsamında üretici bilgilendirmeleri yapılıyor.

Çiftçilerle buluşmada, tarımsal destekleme modeli, tarımsal üretim planlaması, doğal afetler, ve genel tarım sayımı anlatılıyor.

Üreticilere, bilgilendirici broşürler de dağıtılıyor.

Cevizli köyü toplantısında üreticilere kahverengi kokarca zararlısının tanınması ve mekaniksel mücadele yöntemleri hakkında eğitim ve bilgilendirme çalışmaları da yapıldı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
