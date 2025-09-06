Çanakkale'de Caretta Caretta Deniz Kaplumbağası Ölüsü Bulundu
Lapseki ilçesinde sahile vuran yaklaşık 1 metre boyundaki caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölüsü, vatandaşlar tarafından yetkililere bildirildi ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından alındı.
Lapseki ilçesinde caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölüsü kıyıya vurdu. Vatandaşlar kaplumbağa ölüsünün kaldırılması için yetkililere haber verdi. Yaklaşık 1 metre boyundaki caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunduğu yerden alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel