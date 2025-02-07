Çanakkale'de Bina Çatısında Yangın, İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangının yenileme çalışmaları sırasında çıktığı belirtilirken, çıkış nedeni araştırılıyor.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Camikebir Mahallesi Ruhi Yalçın Sokak'ta Berkay Yıldız'a ait 3 katlı binanın çatısında yenileme çalışmaları sırasında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Bayramiç Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.